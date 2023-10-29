‘Yemeğinizde bebek kanı var’ diyerek garsonu bıçakladı. İsrail-Filistin savaşına tepkiler çığırından çıktı düşmanlığı

Adana’nın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde saat 13.00 sıralarında ABD menşeli bir fast food restoran zincirinin şubesine giden Hakan G., iddiaya göre, “Yemeğinizde bebek kanı var” diye bağırıp, çalışanlara saldırdı.

Hakan G., kendisine engel olmak isteyen restoran çalışanı Egemen S.’yi karnından bıçakladı. Egemen S., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise çevredekiler tarafından yakalandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Egemen S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Hakan G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.