Tüm dünyada milyonlarca kişinin vazgeçilmezi olan çay, son günlerde uluslararası sağlık camiasının en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Özellikle aşırı sıcak tüketim biçimine yönelik yapılan bir uyarı, çay tiryakileri arasında büyük yankı uyandırdı.

Harvard Tıp Okulu'ndan halk sağlığı uzmanı ve epidemiyolog Dr. Andrew B. Shrifte, yaptığı çarpıcı açıklamada, alışılagelmiş sıcaklıkta içilen çayın yemek borusu kanseri (özofagus kanseri) riskini ciddi ölçüde artırdığını ifade etti.

Dr. Shrifte, "Çok sıcak sıvılar, yemek borusu yüzeyinde termal yaralanmaya neden oluyor. Bu kronik hasar, zamanla kanserli hücre gelişimini tetikleyebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ULUSLARARASI BİLİMSEL VERİLER TEHLİKEYİ DOĞRULADI

Bu acil uyarıyı destekleyen önemli bilimsel araştırmalar da mevcuttu. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, 65°C ve üzeri sıcaklıklardaki içeceklerin "olası kanserojen" olarak sınıflandırılması gerektiğini ortaya koydu.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Beslenme ve Kanser Epidemiyolojisi bölümünden Prof. Dr. Sarah J. Dawson, bu bulguları teyit etti.

Prof. Dawson, "İran ve Çin gibi geleneksel olarak çok sıcak çay tüketilen bölgelerde yapılan geniş ölçekli popülasyon çalışmaları, sıcaklık ile özofagus kanseri insidansı arasında güçlü bir korelasyon bulunduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Prof. Dawson, kişilerin çayı yudumlamadan önce en az dört dakika beklemelerini tavsiye etti.

UZMANLAR ISI ETKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Washington Üniversitesi'nden Gastroenteroloji uzmanı Dr. Michael R. Peterson ise çayın bileşenlerinden ziyade, içeceğin sıcaklığının asıl tehlike kaynağı olduğunun altını çizdi.

Dr. Peterson, yaptığı açıklamada, "Mesele çayın kendisi değil; haşlayıcı sıcaklık. Tekrarlanan termal travma, mukozal bariyeri aşındırarak hücre yenilenme mekanizmalarını bozuyor. İnsanların, dillerini yakmayacak bir sıcaklığın, yemek borusu için de güvenli olduğunu düşünmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, çayın faydalı antioksidan içeriğinden vazgeçmeden, bu riskten korunmak için ideal tüketim sıcaklığının 60°C'nin altında olması gerektiğini vurguladı.