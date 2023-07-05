Yemek çocuklara nasıl sevdirilir

Çocuklara yemeği sevdirmek artık daha kolay. İşte, renklere göre beslenme tüyoları...

Yemek çocuklara nasıl sevdirilir

Yemek yemeyi oyuna dönüştürmek ve tabakları ilgi çekici hale getirip süslemenin sizleri rahatlatacağına inanabilirsiniz…

Çocukların her zaman büyükler kadar iştahı olmayabilir. Ancak ebeveynler için çocuğunun yeterince beslenemediğini düşünmek değişik yollar aramak için yeterli bir sebep. Gelin, çocuklara yemek yemeyi sevdirecek olan renklere göre beslenme tüyolarını birlikte inceleyelim.

HAYVAN ŞEKİLLERİ YAPIN

Çocukların hayvanlara olan sevgisi elbette ölçülemez. Meyve ve sebzelerle çocuğunuzun sevdiği bir hayvanı ya da sevdiği bir şekli yapabilirsiniz. Örneğin; turuncu mandalinalardan bir balık, sarı portakallardan kocaman bir güneş ya da mor havuçlardan araba şekilleri yapıp çocuğunuzun ilgisini çekebilirsiniz.

TABAKLARI ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE HAZIRLAYIN

Özellikle belirli bir yaştan sonra çocuklar mutfakta anne babalarıyla birlikte yiyecek bir şeyler hazırlamaya bayılırlar. Bu fırsatı değerlendirip mutfakta birlikte vakit geçirebilir ve süslü tabaklar hazırlayabilirsiniz. Çocuğunuzun yönlendirmelerini dikkate alarak güzel ve renkli bir tabak hazırlayabilirsiniz.

ABAKLARDA AYNI RENK SEBZE VE MEYVE KULLANIN

Mor ve kırmızı renkli sebze ve meyveler yüksek antioksidan içerirler. Yaban mersini, mor havuç, üzüm, ahududu, böğürtlen, domates gibi renkli besinleri bir tabağa koyup "Önce mor renkli olanları bitirelim." ya da "Haydi, kırmızı renkli meyvelerle başlayalım." gibi cümlelerle çocuğunuzun ilgisini çekebilirsiniz. Aynı şekilde K vitamini içeren ve lif oranı yüksek olan brokoli, ıspanak, kabak, taze fasulye gibi yeşil renkli besinlerden biriyle C vitamini açısından zengin olan ananas, portakal, mandalina gibi sarı ve turuncu renkli besinleri bir araya getirip tabaklarını süsleyebilirsiniz. "Önce yeşil renklileri bitirelim." deyip brokoli dolu tabağı bitirmesini bekleyebilir, "Önce sarı renkli tabağı mı yoksa yeşil renkli tabağı mı bitirmek istersin?" diyerek seçenek sunabilir ve yemek yemeyi bir oyuna dönüştürebilirsiniz!

RENKLİ BESİNLER İÇİN RENKLİ TABAKLAR

Rengarenk meyve sebzeler için çocuğunuzla birlikte seçtiğiniz rengarenk tabaklar edinebilir ve onları farklı şekillerle süsleyerek çocuğunuzun dikkatini çekebilirsiniz. Tüm bunları yaparken çocuğunuzun açlık durumunu ve yeme kapasitesini göz önünde bulundurmayı da ihmal etmeyin. Miniklere afiyet olsun!

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