Olay, İzmir'de saat 13.00 sıralarında Faik Paşa Mahallesi 960 Sokak'ta meydana geldi. İhtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımı yapan Kızılay personeli Ahmet Cinoğlu ile M.A. iddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

BACAKLARINDAN YARALANDI

Cinoğlu'nun yanına dönen M.A., yanındaki tabancayla ateş açıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler gönderildi. Bacaklarından yaralanan Cinoğlu, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.A. kısa sürede yakalanırken, Cinoğlu'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.