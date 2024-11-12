Yemek dağıtım şirketi Almanya'da erotik ürün teslimatına başladı

Almanya’nın önemli şehirlerinden Hamburg’da Lieferando isimli yemek dağıtım şirketi, ilk kez erotik ürünlerin teslimatını yapmaya başladı. Ürünler yerel özel mağazalardan geliyor.

Lieferando Hamburg'da ürün yelpazesini genişletiyor ve ilk kez seks oyuncakları ve diğer erotik ürünlerin teslimatını sunuyor. Müşteriler artık uygulamayı sadece yemek siparişi vermek için değil, aynı zamanda yerel uzman mağazalardan gizlice teslim edilen ve bir saat içinde müşterinin kapısına ulaşması gereken Womanizer üreticisinin ürünlerini sipariş etmek için de kullanabilecek.

“Hamburger Abendblatt” gazetesinde yer alan habere göre, sipariş edilen ürünler Hamburg'daki üç seks dükkanından alınıyor. Orion zincirinin Barmbek ve Niendorf'taki iki şubesi ile Reeperbahn'daki Bizarre butiğinin her biri beş ila altı kilometrelik bir yarıçapı kapsıyor. Bir şirket sözcüsü gazeteye gerçekleştirdiği açıklamada, bu teslimat alanı dışında yaşayan müşterilerin uygulamalarında teklifi göremeyeceklerini ifade etti.

MÜŞTERİLERE GİZLİLİK GARANTİ EDİLİYOR

Ürün yelpazesi çok geniş tutulurken, Lieferando ayrıca Kara Cuma ve Noel gibi etkinlikler için özel promosyonlar planlıyor.

Teslimatta müşterilere gizlilik garanti ediliyor. Siparişler mühürlü bir torba içerisinde gelecek ve sadece şahsen kişiye teslim edilecek. Ürünler, alkol teslimatlarına benzer şekilde, fakat kimlikle yaş kontrolü yapıldıktan sonra teslim edilecek.

Sipariş eden müşteri adreste bulunamazsa, tedarikçiler siparişi ilk alındığı mağazaya iade edecek.