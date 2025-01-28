Yemek götürdüğü evde korkunç gerçekle karşılaştı

Kaynak: DHA
Yemek götürdüğü evde korkunç gerçekle karşılaştı

Çorum'da köy azası İrfan Bahadır, yalnız yaşayan Kazım Güngör’e yemek götürdüğü evde yanmış cesetle karşılaştı.

Çorum'un Alaca ilçesindeki köy azası İrfan Bahadır, yalnız yaşayan Kazım Güngör’e yemek götürdüğü evde yanmış cesetle karşılaştı. Ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Ankara Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Olay, akşam saatlerinde Alaca ilçesine bağlı Karatepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aza İrfan Bahadır, köyde yalnız yaşayan Kazım Güngör’e yemek götürmek için ilçe merkezinden aldığı yemek ile eve gitti. Adrese geldiğinde evin yanmış olduğunu gören Bahadır, içeriye girdiğinde yanmış insan cesediyle karşılaştı.

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Bahadır’ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası ceset, kimliği belirlenmek üzere Adli Tıp Ankara Grup Başkanlığı’na gönderildi. Soruşturma sürüyor.

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