Yemek hazırlarken parmağı blendere sıkıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının yemek hazırlarken blendera sıkışan parmağı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

iilginç olay, ilçeye bağlı Şehitishak Mahallesi'nde meydana geldi. Banı A. isimli kadın, evinin mutfağında yemek hazırladığı sırada parmağını blendera kaptırdı.

Parmağını çıkartamayan kadın, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri parmağı blenderdan çıkartılamayınca kadını hastaneye kaldırdı.

Hastanede sağlık ekiplerinin gözetiminde olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, parmağı sıkıştığı yerden kurtardı. Parmakta kalan metal bir parçanın çıkarılması için ise Banı A. Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.