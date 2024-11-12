Yemek kartı ile alışveriş yapanlar dikkat

Şirketlerin çalışanlarına öğle yemekleri için verdikleri yemek kartları ve yemek bedelleri, her yıl asgari ücretle birlikte belirlenen istisna tutarlarına göre yeniden düzenleniyor.

Geçen yıl 121 lira olarak belirlenen bu tutar, 2024 yılı için 187 liraya çıkarılmıştı. Ancak sektör temsilcileri, 2025 yılında günlük yemek bedelinin 300 TL'ye çıkarılmasını talep ediyor ve yemek kartlarının sadece yeme-içme sektöründe kullanılacak şekilde ayarlanması gerektiğini savunuyor.

TÜRES BAŞKANI RAMAZAN BİNGÖL'DEN ÇAĞRI

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yemek bedeli istisna tutarının artırılmasının sektördeki canlılığı artıracağını ve çalışanların refahına katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, yemek kartlarının kullanım alanlarının sınırlandırılması gerektiğine de dikkat çekti. Bingöl, özellikle nakit yemek yardımlarının diğer sektörlerde kullanılarak yeme-içme sektörüne zarar verdiğini ifade etti.

Bingöl, "Nakit olarak verilen yemek tutarlarının büyük bir kısmı yeme-içme sektörüyle ilgisi olmayan alanlarda kullanılıyor. Bu durum, işletmelerin düzenli müşteri kaybına uğramasına ve fiyatların sürekli artmasına yol açtı. Bu nedenle sektörde fiyatlama davranışları bozuldu ve kayıt dışılık arttı" diyerek sektördeki mevcut durumu eleştirdi.

YEMEK SEKTÖRÜNDE YENİ İSTİHDAM YARATILABİLİR

Bingöl, sektördeki işletmelerin düzenli gelirlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Bunun için yemek bedeli istisnasının 2025 yılı için en az 300 TL'ye çıkarılmasını önerdi. Ayrıca, yemek kartlarının yalnızca yeme-içme sektöründe kullanılmasını ve nakit yemek yardımlarının sektörün ekonomisine kazandırılmasını talep etti. Bu değişikliklerin sektördeki düzeni sağlamakla kalmayıp, 10 binlerce yeni istihdam yaratabileceğini de belirtti. Bingöl, "Her yeni 20 sürekli müşteri, 1 yeni çalışanın istihdam edilmesine olanak sağlıyor" diyerek sektördeki büyüme potansiyeline dikkat çekti.

YEMEK KARTALARININ FARKLI ŞEKİLDE KULLANILMASI YEMEK FİYATLARINI ARTIRIYOR

Yeme-içme sektörü, emek yoğun bir sektör olarak biliniyor ve yüksek maliyetler nedeniyle işletmeler sık sık fiyat artışlarına gitmek zorunda kalıyor. Bingöl, bu sektörün uzun vadede istikrarlı bir büyüme gösterememesinin nedeninin, yemek bedellerinin yeterli seviyeye çıkarılmaması olduğunu belirtti. Sektör temsilcileri, bu adımların sektördeki işletmelerin maliyetlerini daha yönetilebilir hale getireceğini ve böylece daha fazla gencin istihdam edilmesine olanak sağlayacağını savunuyor.