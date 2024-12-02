Yemek kartlarında yeni dönem! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, o şart kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda yapılacak ödemelerle ilgili değişikliğe gidildi. Yemek kartlarında yemek bedeli hesaplanmasında bir günlük asgari ücret bedeli kaldırıldı. Yerine günlük yemek bedeli baz alınarak hesaplanması getirildi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yemek ücretlerinde yeni dönem başlıyor. Yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenlemede yemek bedelinin sadece nakit ödemelerle sınırlı olması ortadan kaldırıldı.

ASGARİ ÜCRET ŞARTI DEĞİŞTİRİLDİ

Kartlardaki yemek bedeli, hesaplanmasında bir günlük asgari ücret bedelinin formülasyonla yemek ücretine dönüştürülmesi yerine günlük yemek bedeli baz alınacak.

Resmi Gazete’deki

Eski madde şu şekilde;



"İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı"

Yeni madde ise şu şekilde oldu;

"İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, sigortalıya yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin nakit olarak ya da yemek hizmetinin alınması dışında kullanılabilecek yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçlarla sağlanması halinde, fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunulacak tutarını aşmayan kısmı"