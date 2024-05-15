Yemek molası veren tır şoförüne araç çarptı

Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu üzerindeki Yahşihan ilçe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek molasından sonra aracına dönmek için yaya olarak yola çıkan 39 yaşındaki tır şoförü Ş.M.’ye, Ö.F.S. yönetimindeki 51 ABY 613 plakalı ticari araç çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan tır şoförü, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, hafif ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis tarafından emniyete götürüldü. Kazada maddi hasar gören araç otoparka çekildi.