Yemek protestosunda gözaltına alınan üniversite öğrencileri serbest bırakıldı

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yemek fiyatlarına yapılan yüzde 200’lik zammı protesto eden öğrenciler, polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

KAYNAK: ANKA
Yemek protestosunda gözaltına alınan üniversite öğrencileri serbest bırakıldı

Öğrenciler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öğrenciler, sağlıklı, ucuz ve nitelikli bir beslenme hakkını savunduklarını söyledi.

Yemekhanede Ses Çıkartma Eylemi

Olay, bugün öğlen yemeği saatinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü’nde bulunan yemekhanede meydana geldi. İddiaya göre, öğrenciler, yemek fiyatının 5,80 TL’den 17 TL’ye çıkarılmasını çatal ve bıçaklarla ses çıkartarak protesto etti. Protestoyu engellemek isteyen özel güvenlik görevlileri ise öğrencilere müdahale etti. Güvenlik görevlilerinin yaka paça dışarı çıkardığı 8 öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki İşlemler Tamamlandı

Gözaltına alınan öğrenciler, sağlık kontrollerinin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Öğrencilerin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Öğrencilerin içeride ifadeleri alınırken arkadaşlarının da bina dışarısında beklediği belirtildi.

“Sağlıklı, Ucuz ve Nitelikli Bir Beslenme Bizim Hakkımız”

Serbest bırakılmalarının ardından bir açıklama yapan öğrenciler, yemek zammına karşı haklı olduklarını ve seslerini duyurmaya devam edeceklerini söyledi. Öğrenciler, “Bugün buradan soruyoruz yapılan yüzde 200’lük zammına ses çıkartmak suç mu? Biz suçlu olmadığımızı biliyoruz asıl suçlular yoksulluk içerisindeyken utanmadan yüzde 200 zam yapabilenler, asıl suçlu öğrencilerin yemekhanesini öğrencilere sormadan özelleştirip sırf birkaç patron daha fazla kazansın diye biz işçi, emekçi çocuklarını bu yoksulluğa mahkum edenlerdir. Sağlıklı, ucuz ve nitelikli bir beslenme bizim hakkımız bunu biliyoruz ve hakkımızı mutlaka kazanacağız. Bütün sıra arkadaşlarımızı ses çıkartmaya ve nitelikli beslenme hakkımızı kazanmaya davet ediyoruz” dedi.

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