Yemek siparişi verecekler dikkat! Bu saatten sonra motokuryelerin trafiğe çıkması yasak

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle motosiklet kullanımı yasaklandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, gece 00.00'dan sonra motosiklet ve kuryelerin ikinci bir emre kadar trafiğe çıkmasının yasaklandığını açıkladı.

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İstanbul Valisi İl AFAD Merkezi'nde karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kar yağışın pazartesi gününe kadar devam edeceğini bildiren Vali Gül, okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı.

YEMEK SİPARİŞİ VERECEKLER DİKKAT!

Öte yandan Vali Gül motokurye faaliyetlerinin de yasaklandığını açıkladı. Gül, gece 00.00'dan sonra motosiklet ve kuryelerin ikinci bir emre kadar trafiğe çıkmasının yasaklandığını söyledi.

Söz konusu karar sonrası yemek uygulamaları bu saatten sonra motokurye hizmeti veremeyecek.