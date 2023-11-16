Yemek yaparken elini karıştırıcıya sıkıştırdı

Şanlıurfa’da bir kadın yemek yaparken elini karıştırıcıya sıkıştırdı. Parmakları parçalanan kadının sıkışan eli, doktor nezaretinde itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

KAYNAK: İHA
Yemek yaparken elini karıştırıcıya sıkıştırdı

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesinde yaşandı. Mutfakta yemek yapan 45 yaşındaki M.A. isimli kadın, elini karıştırıcının bıçaklarına kaptırdı.

aw078096-01.jpg

Yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının parmaklarının sıkıştığı belirlendi. Hastaneye çağrılan itfaiye ekipleri, doktor nezaretinde kadının elini kurtardı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

aw078096-02.jpg

Öne Çıkanlar
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Türkiye'den kalkan yüzlerce geminin ardından her gün en az bir kargo uçağının da İsrail’e gittiği ortaya çıktı Gündem
Türkiye'den kalkan yüzlerce geminin ardından her gün en az bir kargo uçağının da İsrail’e gittiği ortaya çıktı
Diyarbakır’da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı Gündem
Diyarbakır’da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı
Mardin’de “Narko Güç” operasyonunda 7 tutuklama Gündem
Mardin’de “Narko Güç” operasyonunda 7 tutuklama
Uzaydan bile görünen Türkiye gerçeği karikatürü. Mizahın efendisi Emre Ulaş çizdi Karikatür
Uzaydan bile görünen Türkiye gerçeği karikatürü. Mizahın efendisi Emre Ulaş çizdi
Icardi evleniyor. Wanda Nara açıkladı Spor
Icardi evleniyor. Wanda Nara açıkladı
Amasya yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı Gündem
Amasya yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı