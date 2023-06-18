Yemek yaparken evin alt katında yangın çıkarttı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde evin önünde yemek yapıldığı sırada çalıların tutuşması sonucu 2 katlı binanın alt katı yandı.

Yemek yaparken evin alt katında yangın çıkarttı

İHA

Olay, Kahta'nın Bölükyayla beldesinde meydana geldi.

Evin önünde yemek yapmak için yakılan odun rüzgarın da etkisiyle evin önünde bulunan çalılara, ardından 2 katlı evin alt katına sıçradı. Yangını söndürmek için müdahale eden ev sahibi M.Ç. çeşitli yerlerinden yaralanırken, orada bulunan 4 kişi ise dumandan etkilendi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan E.Ç. ve M.Ç., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

E.Ç. ve M.Ç.'nin vücudunda hafif yanıklar oluşurken, diğer 2 kişinin ise sadece dumandan etkilendiği öğrenildi. Yangın, Bölükyayla köyü halkı ve Bölükyayla Belediye itfaiyesi tarafından söndürüldü.

Yemek yaparken yangına neden olan kişi açıklanmazken, yangın ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Öne Çıkanlar
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Son Haberler
İtalya Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu Spor
İtalya Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu
AKP’li belediye başkanından isçilere seçim talimatı: Ben size ekmek verdim. Sahip çıkma sırası sizde Siyaset
AKP’li belediye başkanından isçilere seçim talimatı: Ben size ekmek verdim. Sahip çıkma sırası sizde
Mardin’de elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti Güncel
Mardin’de elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
Yıldız Tilbe sahnede kendinden geçti Magazin
Yıldız Tilbe sahnede kendinden geçti
New York’ta Türk üretimi arp ile sahne aldı Kültür Sanat
New York’ta Türk üretimi arp ile sahne aldı
Silahlı kavganın ortasında kalan şahıs hayatını kaybetti Güncel
Silahlı kavganın ortasında kalan şahıs hayatını kaybetti
Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları Magazin
Ünlülerin 'Babalar Günü' paylaşımları