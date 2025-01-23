Yemek yapmadı diye eşini komalık etti!

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, eşi Yunus Korkut (34) tarafından yemek yapmadığı gerekçesiyle darbedilen Ummuhan Korkut (25), kaldırıldığı hastanede geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Gözaltına alınan Yunus Korkut çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Köyceğiz’in Beyobası Mahallesinde meydana geldi. Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşi Ummuhan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu.

Sağlık görevlilerince Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ummuhan Korkut, durumunun ağır olması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadın geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Yunus Korkut, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yunus Korkut’un savcılıktaki ifadesinde, “Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundum” dediği öğrenildi.