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Yemek yeme yarışmasında bir kişi boğularak öldü

Meksika’da düzenlenen yemek yeme yarışması sırasında boğulan bir yarışmacı hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 00:09
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Yemek yeme yarışmasında bir kişi boğularak öldü

Yemek yeme yarışmasında bir kişi boğularak öldü
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Meksika’nın Yucatan eyaletinin Tinum şehrinde yöresel bir yemek olan “Pozole” yeme yarışması sırasında katılımcılardan 48 yaşındaki Hugo Ismael yemek yerken bir anda fenalaşarak yere düştü. Diğer yarışmacılar hemen Ismael’e yardım etmeye çalışırken, durumu ağır olan Isamel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan muayene sonucu Ismael’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Görgü tanıkları, Hugo Ismael’in yarışma sırasında boğulduğunu ve fenalaştıktan sonra ilk yardım uygulanmadığını ifade etti. Yucatan Eyaleti Başsavcılığı ise, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. (İHA)

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