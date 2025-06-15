Yemek yerken kabusu yaşadılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var: Köyde yürekleri yakan facia

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Batman’ın Beşiri ilçesinde bir evin balkonunun çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, köyde büyük üzüntü yaşanıyor.

Olay, öğleden sonra Beşiri ilçesi Atbağı köyünde meydana geldi. Yel ailesinin 3 katlı evlerinin 1’inci katına ek olarak yapılan balkon, fayans çalışması sırasında çöktü.

Bu sırada aşağıda yemek yiyen 9 kişi, çöken balkonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fırat Tarhan (27), Mücahit Toy (18) ve Faris Yel’in (12) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar İ.H.Y. (24), V.K.Y. (15), T.Y., (19) A.V.Y. (12) A.Y. (50) ve Halis isimli Suriye uyruklu kişi ilk müdahalenin ardından Batman’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayın ardından Vali Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz ve DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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