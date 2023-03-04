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Yemek yerken su içmenin büyük zararı ortaya çıktı

Yemekle beraber fazla (5-6 bardak) su içmek yemeklerin sindirilmesini zorlaştırabileceği ortaya çıktı. Mide asidi ve safra – fazla su içilmesi ile yeterli işlev göstermeyebileceği bildirildi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 14:21
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Yemek yerken su içmenin büyük zararı ortaya çıktı

Yemek yerken su içmenin büyük zararı ortaya çıktı
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Halk TV’de yer alan habere göre; Su, ya da sıvı alımı vücut için en önemli tamir edici ve gerekli günlük aktivitelerden biri olduğu biliniyor. Ancak, yemekle beraber fazla (5-6 bardak) su içmek yemeklerin sindirilmesini zorlaştırabilir. Mide asidi ve safra – fazla su içilmesi ile yeterli işlev göstermeyebilirler.

SİNDİRİMİ ZORLAŞTIRABİLİR, KARIN AĞRISI VE KRAMPLARA YOL AÇABİLİR

Ayrıca, yemek sırasında alkol ve soda içmek de tükürük salgısını azalttığı için sindirimi zorlaştırabilir. Soğuk su, soğuk kola, gazlı içecekler de bilinenin aksine yemek sırasında olumlu etki yapmayıp tam tersi sindirimi zorlaştırabilir, karın ağrısı ve kramplara yol açabilir.

– Su, gıdaların dağılması ve sindirimine kolaylık sağlar.

– Yemekte ya da sonra içtiğiniz suya yarım limon sıkmak sizi ayrıca böbrek taşlarından korur.

– Yemekten 30 dk önce 1-2 bardak su içilmesi sindirimi kolaylaştırır.

– Yemekten 30 dk sonra su içimi de gıdaların emilmesine katkı sağlar.

– Yemekle beraber su içme zararlı değildir. ılık bir- iki bardak su tam tersi yararlıdır!

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