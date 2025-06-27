Yemeksepeti’ne büyük onur: Superbrands ödülü Kazandı!

Superbrands Türkiye tarafından bu yıl 20'nci yılı kutlanan ve sekizincisi gerçekleştirilen değerlendirme süreci sonucunda Yemeksepeti'ne "Süper Marka" ödülünü verdi.

Süreç, 3 bin 674 aday markanın saptanmasıyla başladı. Bu markalar; finansal büyüklük, teknolojiye yatırım, iş gücü kalitesi, istihdama katkı, inovasyon, pazarlama faaliyetlerinde süreklilik, sosyal sorumluluk, çevre duyarlılığı ve etik değerlere uyum gibi kriterler doğrultusunda incelenerek sayıları bin 267'ye düşürüldü.

Değerlendirmenin bir sonraki aşamasında, markayla ilişkili sivil toplum kuruluşu yöneticilerinden oluşan bir jüri, bin 267 aday markayı algısal olarak puanladı. Bu puanlama sonucunda liste 300 markaya indirildi. Son aşamada ise araştırma şirketi NielsenIQ iş birliğiyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de 18-55 yaş aralığında 2 bin kişiyle bilgisayar destekli yüz yüze görüşme metodu (ÇAPI) kullanılarak bir tüketici araştırması yapıldı. Bu halk oylaması neticesinde Yemeksepeti'nin de içinde bulunduğu 150 marka, "Süper Marka" statüsü almaya hak kazandı.