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Yemekten sonra içilen çaya elveda demenin zamanı geldi

Bazı gıda ürünlerinde bulunan demir vücut için çok önemli. Ancak o demirin emilimini tetikleyen çay buna engel oluyor. BU nedenle yemekten hemen sora çay içmek çok zararlı. İşte o zararlar...

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 14:03
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 14:05
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Yemekten sonra içilen çaya elveda demenin zamanı geldi
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Demir minareli gerektiği kadar vücut tarafından temin edilemiyorsa anemi oluşabiliyor. O yetersizlik kendini üşüme hissi, soğuk eller, soluk ten, halsizlik ve iştahsızlık ile belli ediyor. Sonrasında ise hastalıklar gelişiyor…

İŞTE DEMİR ANEMİSİNDEN KORUNMANIN YOLLARI

Yeterli miktarda et tüketmek çok önemli. Demirin en iyi doğal besin kaynağı.
Günde en az 2–3 köfte kadar (60–90 gram) et tüketmeye özen gösterilmeli.
Demirin en iyi kaynağı kırmızı et…
Tavuk, hindi etleri veya diğer etlerde demir içerir. Pekmez, demirin iyi bir kaynağıdır. Bu nedenle çocukluk çağında her gün yaklaşık 1 yemek kaşığı tüketilmelidir. Gebelerde de bu miktarlarda tüketilmesi uygundur. Kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzüm gibi kurutulmuş meyveler de iyi demir kaynağı.
Yemekten hemen sonra hemen çay içme alışkanlığına kesinlikle elveda dememiz gerekiyor. Çünkü çayda bulunan tanen adlı madde, demir emilimini azaltıyor. Bu nedenle çay içilecekse yemekten 45 dakika sonra içmeliyiz.

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