Yemen’de ABD saldırısı! Türk gemisine şarapnel isabet ettiği öne sürüldü

Gazeteci Ragıp Soylu’nun Middle East Eye’da yer alan haberine göre, ABD’nin 17 Nisan’da Yemen’in Husiler tarafından kontrol edilen Hudeyde sahilindeki Ras Isa petrol terminaline düzenlediği hava saldırısı sırasında, bir Türk şirketi tarafından işletilen yakıt tankeri limanda bulunuyordu.

ŞARAPNEL PARÇALARI İSABET ETTİ

Haberde, Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre, saldırı sırasında tankere bazı şarapnel parçaları isabet etti, ancak ciddi bir yapısal hasar oluşmadı. Tankerin, saldırı anında limanda yük boşaltmakta olduğu bildirildi.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER BAŞLATILDI

İddiaya göre olayın öğrenilmesinin ardından, Türk Dışişleri Bakanlığı ile Sanaa Büyükelçiliği hızlıca diplomatik temaslara başladı. Gemi, saldırı sonrası limandan ayrılmak istese de terminali kontrol eden grup buna izin vermedi. Limandaki diğer gemilerin de belirlenmiş bir bölgede beklemeye yönlendirildiği ve bölgedeki durumun şu anda sakin olduğu kaydedildi.

MÜRETTEBATIN DURUMU İYİ

Aynı habere göre, tankerde 4’ü Türk, 22’si Hindistan vatandaşı olmak üzere toplam 26 kişilik mürettebat bulunuyor ve tüm personelin sağlık durumu iyi. Türkiye, geminin güvenli şekilde bölgeden ayrılması için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

RAS İSA LİMANI NEDEN ÖNEMLİ?

Ras İsa Limanı, Yemen'in en büyük yakıt depolama tesislerinden biri olup, 3 milyon varil kapasiteli depolama alanına sahip. Ayrıca söz konusu liman, ülkenin yakıt ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamakta ve insani yardımın ulaştırılmasında kritik bir rol oynamakta.

Saldırının ardından limanda büyük hasar meydana geldiği ve yakıt sızıntısının Kızıldeniz'e ulaştığına dair uydu görüntüleri ortaya çıktı.