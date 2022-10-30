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Yemen'de Husilerin düzenlediği saldırıda 3 çocuk yaralandı

Yemen'de İran destekli Husilerin Taiz kentine düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 çocuk yaralandı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 17:18
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Yemen'de Husilerin düzenlediği saldırıda 3 çocuk yaralandı

Yemen'de Husilerin düzenlediği saldırıda 3 çocuk yaralandı
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Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Husiler, ülkenin güneyindeki Taiz kentinin eski havaalanı bölgesine topçu saldırısı düzenledi.

Saldırıda aynı aileden 8, 9 ve 10 yaşlarında 3 çocuk yaralandı.

Yaralı çocukların tedavileri için hastaneye nakledildiği aktarılırken, sağlık durumlarına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Husilerden ise konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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