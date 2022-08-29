29 Ağustos 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'de Husilerin Taiz'e düzenlediği saldırılarda 10 asker ile 23 milis öldü

Yemen'de Husilerin Taiz'e düzenlediği saldırılarda 10 asker ile 23 milis öldü

Yemen makamları, İran destekli Husilerin Taiz kentine düzenlediği şiddetli saldırıda milislerden 23, hükümet güçlerinden 10 askerin öldüğünü duyurdu.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 16:13
Takip Et

Yemen'de Husilerin Taiz'e düzenlediği saldırılarda 10 asker ile 23 milis öldü

Yemen'de Husilerin Taiz'e düzenlediği saldırılarda 10 asker ile 23 milis öldü
+
Aa
-

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Husi milislerinin Taiz'in ed-Dabab bölgesine dün akşamdan başlayarak bugün sabah saatlerine kadar süren şiddetli saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda, hükümet güçlerinden 10 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, 7 yıldır kuşatma altında olan Taiz'e yapılan saldırının insani ateşkes çabalarını baltalama girişimleri olduğu vurgulandı.

Açıklamada bakanlık, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'i "sorumluluklarını üstlenmeye ve Husileri bu canice eylemlerini kınamaya" çağırdı.

Yemen ordusu ise Husilerin Taiz'e düzenledikleri saldırılarda 23 milisin öldürüldüğünü, 30'unun da yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, saldırının yaklaşık 10 saat sürdüğü ve Husilerin yerleşim alanlarını hedef aldığı kaydedildi.

- Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
1
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
2
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
3
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
4
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
﻿Atatürk portresi siliniyor. Ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker yapmıştı
5
﻿Atatürk portresi siliniyor. Ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker yapmıştı
﻿Gülşen yahut hukuk güvenliği / Kerim Yılmaz
6
﻿Gülşen yahut hukuk güvenliği / Kerim Yılmaz
﻿Sedat Peker’in açıklamaları gösterdi ki; Türkiye böylesine soyulmasa bir dolar gerçekten bir lira olabilirmiş. Yılmaz Özdil Zehra Taşkesenlioğlu videosu ile bir de karikatür yayınladı
7
﻿Sedat Peker’in açıklamaları gösterdi ki; Türkiye böylesine soyulmasa bir dolar gerçekten bir lira olabilirmiş. Yılmaz Özdil Zehra Taşkesenlioğlu videosu ile bir de karikatür yayınladı
﻿Irak teyakkuz altında: Onlarca kişi yaralandı
﻿Irak teyakkuz altında: Onlarca kişi yaralandı
﻿Irak teyakkuz altında: Onlarca kişi yaralandı
﻿Domates aşırı tüketildiğinde hangi rahatsızlıkla gelişir?
﻿Domates aşırı tüketildiğinde hangi rahatsızlıkla gelişir?
﻿Domates aşırı tüketildiğinde hangi rahatsızlıkla gelişir?
﻿İstanbul'da korkunç patlama. Ekipler sevk edildi 
﻿İstanbul'da korkunç patlama. Ekipler sevk edildi 
﻿İstanbul'da korkunç patlama. Ekipler sevk edildi 
﻿Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı
﻿Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı
﻿Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.