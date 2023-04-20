Yemen'de ramazan yardımı sırasında izdiham çıktı: 78 kişi öldü

Yemen'in başkentinde bir okulda yapılan ramazan yardımı sırasında izdiham çıktı. 78 kişi öldü.

Yemen'de ramazan yardımı sırasında izdiham çıktı: 78 kişi öldü

Editör: Özlem Kıral

Çarşamba günü geç saatlerde Yemen'in başkenti Sanaa'da yardım dağıtmak için düzenlenen bir etkinlikte meydana gelen izdihamda 78 kişiyi öldürdü ve 73 kişi yaralandı.

Dokuz dolarlık (yaklaşık 175 TL) Ramazan yardımını almak için yüzlerce kişi okula akın etmişti. İçişleri Bakanlığı yardım dağıtımından sorumlu kişilerin gözaltına alındığını, olaya dair bir soruşturma açıldığını duyurdu. Bir sağlık yetkilisi çok sayıda kişinin yaralandığını, 13 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Tanıkların ilk ifadesine göre, silahlı Husi yetkililerinin kalabalığı idare edebilmek için havaya ateş açtığı, elektrik tellerine isabet eden kurşunların alev çıkardığı söylendi. Bunun üzerine panikleyen kalabalık izdihama sebep oldu ve çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu grubun hayatını kaybettiği belirtildi.

78 kişinin hayatını kaybettiği izdihamda 13 kişinin de durumunun ağır olduğu açıklandı.

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