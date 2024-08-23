Yemen'de sel felaketi: 6 kişi öldü, 430 ev yıkıldı

Yemen'de sel felaketi: 6 kişi öldü, 430 ev yıkıldı
Düzenleme: Kaynak: AA

Yemen’in batısında, Husilerin kontrolündeki Rima kentinde meydana gelen sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti, 430 ev yıkıldı.

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Yemen'de sel felaketi: 6 kişi öldü, 430 ev yıkıldı 1

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Rima kentinin Vali Yardımcısı Muhammed Murad, şiddetli yağışların neden olduğu selde 6 kişinin öldüğünü açıkladı.

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Yemen'de sel felaketi: 6 kişi öldü, 430 ev yıkıldı 2

Murad, sel nedeniyle 430 evin yıkıldığını ve 45 yolun tamamen kapandığını belirtti.

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Ayrıca, kahve, mango ve mısır mahsullerinin bulunduğu geniş tarım arazilerinin erozyona uğradığını ifade etti.

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Yemen'de sel felaketi: 6 kişi öldü, 430 ev yıkıldı 4

Yolların açılması ve hasar tespiti için Yollar ve Köprüler Kurumu, Temizlik ve İyileştirme Fonu ve Bayındırlık Dairesi ile koordineli çalışmalar başlatıldı.

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Yemen'de sel felaketi: 6 kişi öldü, 430 ev yıkıldı 5

Yemen’de ağustos ayının başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, onlarca kişinin ölümüne ve özellikle kamplarda yaşayan yerinden edilmiş sivillerin zarar görmesine neden oldu.

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Yemen'de sel felaketi: 6 kişi öldü, 430 ev yıkıldı 6
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Yemen'de sel felaketi: 6 kişi öldü, 430 ev yıkıldı 18
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Yemen'de sel felaketi: 6 kişi öldü, 430 ev yıkıldı 20
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Yemen'de sel felaketi: 6 kişi öldü, 430 ev yıkıldı 21
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Yemen'de sel felaketi: 6 kişi öldü, 430 ev yıkıldı 22
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Yemen'de sel felaketi: 6 kişi öldü, 430 ev yıkıldı 23
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