Yemen'de sel felaketi: 6 kişi öldü, 430 ev yıkıldı

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Rima kentinin Vali Yardımcısı Muhammed Murad, şiddetli yağışların neden olduğu selde 6 kişinin öldüğünü açıkladı.
Murad, sel nedeniyle 430 evin yıkıldığını ve 45 yolun tamamen kapandığını belirtti.
Ayrıca, kahve, mango ve mısır mahsullerinin bulunduğu geniş tarım arazilerinin erozyona uğradığını ifade etti.
Yolların açılması ve hasar tespiti için Yollar ve Köprüler Kurumu, Temizlik ve İyileştirme Fonu ve Bayındırlık Dairesi ile koordineli çalışmalar başlatıldı.
Yemen’de ağustos ayının başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, onlarca kişinin ölümüne ve özellikle kamplarda yaşayan yerinden edilmiş sivillerin zarar görmesine neden oldu.