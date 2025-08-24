Yemen'de sel felaketi! Çok sayıda ölü

Kaynak: AA
Yemen'de 4 ilde yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısının 5'i çocuk olmak üzere 7'ye yükseldiği belirtildi.

Yemen'de yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 7'ye yükseldi. Şebve, Hadramevt, Lahic ve Hacce illerinde yağan sağanak yağmur sonucu meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 7'ye çıktı.

Lahic'in Tuben ilçesindeki yetkililerden alınan bilgiye göre, meydana gelen selde 1 kişi öldü, araçları sel suyuna kapılan 5 kişi kurtarıldı. Sel nedeniyle bazı evler de yıkıldı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında ise Şebve ve Hadramevt'te sel sularına kapılan 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Meteoroloji ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde ilerleyen saatlerde sağanak yağışın devam edeceği uyarısı yapıldı.

Husilere bağlı "26 September Net" internet sitesinde yer alan haberde, Hacce ilinde sel suları nedeniyle bir evin yıkıldığı ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

