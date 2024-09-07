Yemen'de yıldırım düşmesi nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti

Husilere ait SABA haber ajansının aktardığına göre, Husilere bağlı Acil Durum Müdahale ve Sel Hasarı Yüksek Komitesi Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Ammar el-Harib, yıldırım düşmeleri sonucu ölenlerin sayısının yıl başından bu yana 160'a ulaştığını duyurdu.

Harib, yıldırım düşmelerinin ve sel felaketlerinin can kaybını artırdığını belirterek, özellikle çok yağış alan bölgelerde paratoner yerleştirilmesi gibi önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Ağustos ayının başından bu yana Yemen'de meydana gelen sel ve yıldırım olaylarında yaklaşık 210 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı ifade ediliyor.