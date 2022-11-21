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Yemen'deki Husilerden petrol limanına İHA saldırısı

Yemen Petrol ve Maden Bakanlığı, İran destekli Husilerin, Hadramevt ilindeki Dabbe Petrol Limanı'na bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 22:09
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Yemen'deki Husilerden, Hadramevt'teki petrol limanına İHA saldırısı

Yemen'deki Husilerden petrol limanına İHA saldırısı
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Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin, Dabbe Petrol Limanı'nı, burada ticari bir geminin bulunduğu sırada bomba yüklü İHA ile hedef aldığı belirtildi.

Husilerin İHA saldırısının kınandığı açıklamada, saldırıların kendilerini insanların acılarını hafifletmek için çalışmaya devam etmekten vazgeçirmeyeceği vurgulandı.

Saldırıların ekonomik ve insani koşullara olumsuz yansımaları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bu eylemlerin, hükümetin Yemen halkına karşı sorumluluğunu yerine getirme çabalarını başarısız kılmayı hedeflediği aktarıldı.

Açıklamada, saldırının sonucuna ilişkin detay bilgiye yer verilmedi.

Yemen'deki çatışmalar ve geçici ateşkes

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Husiler, ekim ayında Hadramevt ilinin idari merkezi Mukella kentinde bulunan Dabbe Petrol Limanı ile Şebve ilindeki En-Nuşeyme Petrol Limanı'nı hedef almıştı.

İran destekli Husiler, 9 Kasım'da da Şebve'deki Kuna Limanı'na saldırı girişiminde bulunmuş, limanda demirli bir tankeri hedef almaya çalışan Husilere ait İHA düşürülmüştü. (AA)

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