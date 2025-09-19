Yemen'den İsrail'e balistik füze saldırısı

Kaynak: İHA
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Yemen'den ateşlenen bir füzeye karşı alarm durumuna geçerken, İsrail Hava Kuvvetleri'nin müdahalesi sonucunda saldırının engellendiği açıkladı.

Yemen'in İsrail'e füze fırlatması üzerine İsrail'de çeşitli bölgelerde siren sesleri yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Yemen tarafından İsrail'e ateşlenen bir füze tespit edildi. Hava savunma sistemleri tehdidi karşılamak üzere devreye girdi" ifadeleri kullanıldı.

IDF, bölge halkına İsrail İç Cephe Komutanlığı'nın yönergelerine uyulması çağrısında bulundu. Uyarılardan sonra yapılan başka bir açıklamada, hava saldırısı sirenlerinin devreye girmesinden kısa bir süre sonra İsrail Hava Kuvvetleri'nin müdahalesi sonucunda bir füzenin önlendiği aktarıldı. Ayrıca, saldırının detaylarına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

