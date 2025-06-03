Yemen’den İsrail’e füze fırlatıldı: Saldırıyı Husiler üstlendi

Kaynak: İHA

İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini açıkladı. Saldırıyı Yemen’deki İran destekli Husiler üstlendi.


İsrail’in Filistin’deki katliamlarına Yemen’den bir misilleme saldırısı daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, saat 21.00 dolaylarında Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle Kudüs, Batı Şeria ve Güney İsrail dahil birçok bölgede sirenlerin çaldığı bildirildi. Milyonlarca kişiye sığınaklara gitme çağrısı yapılırken, füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedildi. Yemen’deki İran destekli Husiler füze saldırısını üstlenerek Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldıklarını iddia etti. İsrail basını, saldırı nedeniyle herhangi bir yaralanma ya da hasar bildirilmediğini duyurdu. Son saldırı, 1 hafta içinde Yemen’den İsrail’e gerçekleştirilen 4’üncü saldırı olarak kayıtlara geçti.

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