Yemen’den İsrail’e füze saldırısı: Ülkenin kuzeyinde sirenler çaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı: Ülkenin kuzeyinde sirenler çaldı

İsrail ordusu, Yemen'den İsrail'in kuzeyine fırlatılan bir balistik füze nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını açıkladı.

İsrail ordusu, Yemen'den İsrail'in kuzeyine fırlatılan bir balistik füze nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını açıkladı.

Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına devam eden İsrail'e Yemen'den bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den İsrail'in kuzeyine doğru bir balistik füze fırlatıldığı bildirildi. Hayfa, Kiryat Ata ve Batı Celile dahil olmak üzere birçok bölgede sirenlerin çaldığı aktarılırken, ilk belirlemelere göre hava savunma sisteminin füzeyi engellediğinin değerlendirildiği kaydedildi. Detaylı tespit çalışmalarının sürdüğü vurgulandı. Öte yandan, saldırı nedeniyle yaralanan kimsenin olmadığı ancak bazı sivillerin sığınaklara kaçarken yaşanan panik anları sırasında hafif yaralandığı bildirildi. Henüz hiçbir grubun resmi olarak üstlenmediği saldırıyı, Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

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