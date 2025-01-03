Yemen’den İsrail’e füze saldırısı yapıldı

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiğini açıkladı. Füzenin, İsrail hava sahasına girdikten sonra engellendiği bildirildi.

Filistin'de sivillere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail'e Yemen'den bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığı ve milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiği bildirildi. İsrail hava sahasına girdikten sonra engellenen füzenin enkazının, Modiin şehri yakınlarına düştüğünün değerlendirildiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmediği belirtildi. İsrail basını ise, ülke genelinde 20 kişinin sığınaklara kaçarken yaşanan panik anları sırasında hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Saldırıyı, Yemen'deki İran destekli Husilerin üstlenmesi bekleniyor.