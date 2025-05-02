Yemen’den İsrail’e füzeli saldırı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yemen’den İsrail’e füzeli saldırı!

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füzenin İsrail topraklarına girmeden önce hava savunma sistemi tarafından engellendiği açıkladı.

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin Kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin Kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Ülkenin 3'üncü büyük şehri olan Hayfa dahil birçok bölgede paniğe neden olan füzenin, İsrail topraklarına girmeden önce hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediği aktarıldı. Henüz resmi olarak hiçbir grubun üstlenmediği saldırıyı, Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.

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