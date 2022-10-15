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Yemen Hükümeti: Sana'da 18 çocuk son kullanma tarihi geçmiş ilaçtan öldü

 Yemen Hükümeti, İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'daki bir hastanede son kullanma tarihi geçmiş ilaç verilen 18 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 17:09
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Yemen Hükümeti: Sana'da 18 çocuk son kullanma tarihi geçmiş ilaç nedeniyle öldü

Yemen Hükümeti: Sana'da 18 çocuk son kullanma tarihi geçmiş ilaçtan öldü
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Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son kullanma tarihi geçmiş ilaç verilmesi sonucu yaşamını yitiren 18 çocuğun, kan kanseri hastası olduğunu aktaran İryani, ilaçların depolarda uzun süre tutulduğunu iddia etti.

İryani ayrıca, çeşitli raporların Husilerin Dünya Sağlık Örgütünden ve bağışçılardan gelen ilaç yardımların bir kısmını sattığını, bir kısmını da uzun süre depoladığını ve son kullanma tarihleriyle oynadığı ilaçları hastanelere dağıttığını öne sürdü.

Yemenli Bakan, Birleşmiş Milletleri (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki uluslararası örgütleri, olayla ilgili acil bir soruşturma açmaya çağırdı.

Öte yandan, Husilere bağlı el-Mesire sitesinde yer alan haberde ise Husilerin yönetiminde Sağlık Bakanı olarak görev yapan Taha Mutevekkil, aynı ilacı kullanan çocuklardan iyileşenler olduğunu söyledi.

Çocukların ölüm tarihleriyle ilgili iki taraftan da net bir bilgi verilmezken, Yemen'deki yerel kaynaklar ise çocukların eylül ayının sonunda söz konusu ilaçları aldığı ve farklı günlerde yaşamını yitirdiğini aktarıyor.

Yemen'de sağlık sektörü, salgınların ve çeşitli hastalıkların yayılmasına yol açan ve yıllardır devam eden iç savaşın yansımaları nedeniyle derin çöküş yaşıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. (AA)

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