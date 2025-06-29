Yemen'in "Zülfükarı" var

Yemen'deki Husiler, geçtiğimiz Cumartesi günü İsrail'in Biraat şehrine doğru "Zülfikar" isimli balistik bir füze fırlattıklarını açıkladı. Hedefi hassas bir şekilde vurduklarını öne süren Husilere karşılık, İsrail ordusu füzenin hava sahasında engellendiğini belirtti.

İran yapımı "Zülfikar" füzesinden esinlenilerek geliştirildiği belirtilen bu balistik füze, 1200 kilometreye kadar menzile sahip. Geliştirilmiş versiyonlarının 2000 kilometreyi aşabileceği ve bu sayede Filistin topraklarındaki hedeflere ulaşabileceği aktarılıyor.

Sıvı yakıt teknolojisiyle güçlendirilen füze, yüksek hassasiyeti ve yıkıcı savaş başlığıyla dikkat çekiyor. Daha önce Suudi Arabistan'daki Aramco tesisleri ve Abu Dabi'deki hedefler gibi stratejik noktalara karşı kullanıldığı bilinen Zülfikar füzesinin İsrail'in Biraat şehrindeki askeri hedefleri de vurduğu ifade edildi.