'Yemin ederiz kocaman bir mafyasınız. Herkes hırsız oldu'. Fas AKP'sine tribünde taraftar tepkisi

2011 parlamento seçimlerinde 107 sandalye kazanarak birinci parti olan ve Fas’ı 10 yıl boyunca yöneten AKP döneminde yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon halkı canından bezdirmişti.

Bunlar dışında AKP iktidarında bulunan kişilerin, kendilerine lüks evler alması ve lüks hayat yaşamaları, açlıkla boğuşan Fas halkını çileden çıkarmıştı.

2019 yılında kaydedilen görüntülerde Fas futbol külübü İttihat Tanger taraftarları, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle o dönemde ülkede iktidar olan AKP’ye bir şarkı besteledi.

Bestelenen şarkı, tüm dünyada geniş yankı bulmuştu. O görüntüler tam 5 yıl sonra sosyal medyada tekrar gündem oldu.

"YEMİN EDERİZ KOCAMAN BİR MAFYASINIZ. HERKES HIRSIZ OLDU”

İttihar Tanger takımı taraftarlarının yaptığı bestede “Yemin ederiz kocaman bir mafyasınız. Herkes hırsız oldu” sözleri dikkat çekiyor.

Bestelenen şarkı sözleri ise şöyle,

“Bu ülke aşağılayan bir ülke, gözyaşlarımızı döktü.

Yaşaması çok acı, bunu diyenler yalan söylemedik.

Hükümet bizi boş vaatlerle öldürdü.

Bu ülkede hiç iyi bir şey görmedik.

Müzik festivalinde Shakira’ya milyar verdiler.

Bizim taleplerimiz küçüktü.

Zamlarla yaktınız bizi.

Yemin ederiz kocaman bir mafyasınız.

Herkes hırsız oldu.

Fakir komşularımız kuyruklarda terbiye edildi.

Mum aramızda yanıyor.

Hükümet paramızla villa alıp bizimle alay etti.”