Yeminli mali müşavir, vergi müfettişliğiyle başlayan kariyer yolculuğunun basamaklarını açıkladı

Devletin finansal denetim mekanizmasının kilit oyuncuları olan vergi müfettişleri için kariyerlerinin zirvesi olan mali müşavirlik mesleği, ekonomik sistemin sağlıklı işlemesi için giderek daha kritik hale geliyor. Buna karşın iktisadi ve idari bilimler alanında eğitim gören pek öğrenci, kariyerlerini bu yönde çizmeden önce, soru işaretlerini giderecek yöntemler arıyor. Kırklareli Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği 14. Kariyer Günleri’nde kürsüye çıkan AHB Yeminli Mali Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Halis Başli ise 12 yıla dayanan deneyim ve bilgi birikimlerinde hareketle, öğrenciler için vergi müfettişliğinden yeminli mali müşavirliğe uzanan bir kariyer için ipuçlarını açıkladı.

“ÖĞRENCILERE YOL GÖSTERMEK IÇIN MALI MÜŞAVIRLIĞE GIDEN TÜM BASAMAKLARI ANLATTIM”

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Halis Başli, “Kariyer hayatım boyunca edindiğim tecrübe ve bilgi birikimini genç meslektaşlarımla paylaşmayı, bir sorumluluk olarak benimsiyorum. Vergi müfettişliğinden yeminli mali müşavirliğine uzanan bu yolculuk, öğrencilere sadece bir kariyer seçeneği sunmakla kalmıyor, aynı zamanda denetim alanındaki derinlemesine uzmanlığın, mali müşavirlik mesleğinde nasıl stratejik bir avantaja dönüştürülebileceğinin de esaslarını ortaya koyuyor. Çünkü mali müşavir olmak isteyen herkesin çıkması gereken bu basamaklar,

etik değerlere bağlılıktan analitik düşünce becerilerine ve liderlik vasıflarına kadar pek çok önemli unsuru içeriyor. Bu yüzden konuşmacı olarak katıldığım 14. Kariyer Günleri’nde de geleceğin mali danışmanlarına yol göstermeyi amaçladım” dedi.

“ŞEFFAF BIR EKOSISTEM INŞA ETMEK IÇIN GELECEĞIN MALI MÜŞAVIRLERIYLE BULUŞTUM”

Mali müşavirliği icra ederken pek çok ilkenin eksiksiz uygulanması gerektiğini belirten AHB Yeminli Mali Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Halis Başli, “Mali müşavirlikte etik değerler ve güvenilirlik, sadece bir tercih değil, mesleğin temelini oluşturan esas sermayedir. Dolayısıyla gerçekleştirdiğim oturumda da öğrencilere öğrenim hayatları boyunca sadece teorik bilgiye değil, aynı zamanda dürüstlük, şeffaflık ve mesleki bağımsızlık ilkelerine de sıkı sıkıya bağlı kalmalarını önerdim. Nitekim bu, çok uzun bir yolculuk. Bu süreç, belirli bir süre staj yapmayı ve zorlu bir sınavı başarıyla geçmeyi gerektiriyor. Ancak bu adımların ötesinde, sürekli öğrenmeye açık olmak, değişen mevzuatı yakından takip etmek ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak da başarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Öyle ki 12 yıllık kariyerimin ardından, 2024 yılında kurduğum şirketimde de aynı değerleri benimsiyor ve uyguluyorum” diyerek sözlerine şöyle sonlandırdı:

“Yeminli mali müşavirlik ve denetim alanında Türkiye’nin önde gelen, güvenilir ve yenilikçi çözüm ortağı olmak için titizlikle çalışıyoruz. Müşterilerimizin finansal süreçlerini şeffaflık, doğruluk ve mevzuata tam uyum ilkeleriyle yöneterek, sürdürülebilir başarılarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, sunduğumuz yüksek kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmetlerle, müvekkillerimizin idare nezdinde sorunsuz bir işleyişe sahip olmalarını sağlamak ve karşılaştıkları her türlü engeli etkin bir şekilde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Değerlerimizden ödün vermeden, sürekli gelişimi ve müşteri odaklı yaklaşımımızla sektörde fark yaratmaya ve şirketlerin geleceğine değer katmaya kararlıyız. Aynı değerleri geleceğin mali müşavirlerine de aktararak şeffaf bir ekosistem yaratmak için elimden geleni yapacağım.”