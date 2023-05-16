Yengesini baltayla öldüren sanığa müebbet hapis istemi

Kayseri’de ağabeyi Abdulmuttalip Topçu’nun (83), eşi Emine Topçu’yu (73) baltayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ali Rıza Topçu (76) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yengesini baltayla öldüren sanığa müebbet hapis istemi

Olay, geçen yıl 14 Kasım’da saat 11.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ile eşi Emine Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi Emine Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Olayı gören ağabeyi Abdulmuttalip Topçu da bu sırada rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Emine-Abdulmuttalip Topçu çifti olay yerinde hayatını kaybederken, olay sonrası gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık Topçu hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

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'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'

İddianamede ifadesine de yer verilen sanık Topçu, “Ağabeyim hastaydı. Yengem, ağabeyim için ‘bırak gebersin’ dedi. Tartıştık. Eline bıçak aldı. Bu yüzden korktum. Ben de kendimi savunmak amacıyla elime nacak aldım. Başına denk geldi. Öldürmek için vurmadım” dedi. Sanık Ali Rıza Topçu ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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(Kaynak: DHA)

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