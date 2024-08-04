Yeni 2024 Toyota Corolla yollara çıktı! Fiyat listesi belli oldu

Ön çarpışma önleyici sistem, sürücüyü olası çarpışmalara karşı uyarırken, trafik işareti algılama sistemi, sürücünün hız limitleri ve diğer trafik işaretlerine uymasına yardımcı olur. Kavşaklarda çarpışma riskini azaltmak için tasarlanmış çarpışma önleme özelliği, proaktif sürüş desteği ile birlikte, sürücünün daha güvenli ve dikkatli bir şekilde araç kullanmasına destek olur.

Acil durum sürüş durdurma sistemi, sürücünün kontrolünü kaybetmesi durumunda aracın güvenli bir şekilde durmasını sağlar. Güvenli çıkış asistanı ise, yolcuların araçtan inerken çevredeki trafikten haberdar olmalarına yardımcı olur.