Yeni 2024 Toyota Corolla yollara çıktı! Fiyat listesi belli oldu

Yeni 2024 Toyota Corolla yollara çıktı! Fiyat listesi belli oldu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Simge Dal

Toyota, Ağustos ayının başlarında müşterilerine 2024 model Toyota Corolla'nın yeni fiyatlarını duyurdu. Güncellenen fiyat listesi, aracın çeşitli özelliklerine ve donanım seviyelerine göre farklılık gösteriyor.

1/9
Yeni 2024 Toyota Corolla yollara çıktı! Fiyat listesi belli oldu 1

Toyota'nın Türkiye'deki üretim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Japon otomobil devinin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Corolla, Türkiye pazarında satış başarılarına bir yenisini daha ekledi. Uzun yıllardır Türk tüketicilerin beğenisini kazanan bu model, üstün performansı ve kalitesiyle satış listelerinde üst sıralarda yer almayı sürdürüyor.

2/9
Yeni 2024 Toyota Corolla yollara çıktı! Fiyat listesi belli oldu 2

Toyota Corolla, otomobil severlerin beğenisine sunduğu Vision Plus paketiyle yine gündemde. Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack paketleri, markanın zenginleştirilmiş donanım seçeneklerini ve yenilikçi yaklaşımını sergiliyor.

3/9
Yeni 2024 Toyota Corolla yollara çıktı! Fiyat listesi belli oldu 3

Bu paketler, sürücülere hem konfor hem de teknoloji anlamında geniş bir yelpaze sunarak, Toyota'nın kalite ve performans standartlarını daha da ileriye taşıyor. Vision Plus ile başlayan bu yeni dönem, Toyota Corolla'nın segmentindeki liderliğini pekiştirmesine olanak tanıyacak gibi görünüyor.

4/9
Yeni 2024 Toyota Corolla yollara çıktı! Fiyat listesi belli oldu 4

Toyota'nın yenilikçi güvenlik paketi Safety Sense 3, sürücülere ve yolculara üst düzey koruma sağlamak için tasarlandı. Paket, potansiyel çarpışmaları önlemeye yardımcı olan bir dizi ileri teknoloji donanımı içermektedir.

5/9
Yeni 2024 Toyota Corolla yollara çıktı! Fiyat listesi belli oldu 5

Ön çarpışma önleyici sistem, sürücüyü olası çarpışmalara karşı uyarırken, trafik işareti algılama sistemi, sürücünün hız limitleri ve diğer trafik işaretlerine uymasına yardımcı olur. Kavşaklarda çarpışma riskini azaltmak için tasarlanmış çarpışma önleme özelliği, proaktif sürüş desteği ile birlikte, sürücünün daha güvenli ve dikkatli bir şekilde araç kullanmasına destek olur.

Acil durum sürüş durdurma sistemi, sürücünün kontrolünü kaybetmesi durumunda aracın güvenli bir şekilde durmasını sağlar. Güvenli çıkış asistanı ise, yolcuların araçtan inerken çevredeki trafikten haberdar olmalarına yardımcı olur.

6/9
Yeni 2024 Toyota Corolla yollara çıktı! Fiyat listesi belli oldu 6

Toyota Corolla'nın fiyatı son bir ay içinde önemli bir artış gösterdi. Temmuz ayında 1.260.000 lira olan otomobilin fiyatı, Ağustos ayı itibarıyla 1.346.000 liraya ulaştı. Yükseliş, otomotiv sektöründeki genel fiyat trendlerini yansıtıyor ve tüketicilerin bütçelerini yeniden değerlendirmelerine neden oluyor.

7/9
Yeni 2024 Toyota Corolla yollara çıktı! Fiyat listesi belli oldu 7

İşte teknik özellikleri bakımından güncel Toyota Corolla Ağustos ayı fiyatları…

8/9
Yeni 2024 Toyota Corolla yollara çıktı! Fiyat listesi belli oldu 8
  • 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.346.500
  • 1.5 Dream Multidrive S - 1.429.000
  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S - 1.512.500
9/9
Yeni 2024 Toyota Corolla yollara çıktı! Fiyat listesi belli oldu 9
  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 1.615.000
  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S - 1.727.500
İlgili Haberler
Bursa'da Perseid Meteor Yağmuru! İzlemek için 20 bin kişi katıldı
Bolu'da yere çöp atanlara 14 bin TL ceza uygulanmaya başlandı!
Lübnan Hizbullahı İsrail'e roket yağdırdı
İstanbul'da ücretsiz ulaşım açıklaması
Düğünde ilginç şaka: tabutla geldiler
Gıda israfının boyutu açıklandı. Günde 4.3 milyon
Arnavutköy’de vatandaşlar denizde patlamamış havan mermisi buldu
İsrail içinde sivillerin olduğu okulu vurdu
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu. Liste baştan sona yenilendi
Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu. Liste baştan sona yenilendi
İkinci el piyasası çakılacak: Otomotiv devinden görülmedik fiyat kampanyası
İkinci el piyasası çakılacak: Otomotiv devinden görülmedik fiyat kampanyası
ÖTV indirimi uygulanacak otomobiller belli oldu
ÖTV indirimi uygulanacak otomobiller belli oldu
İkinci el piyasası yerle bir oldu. Otomobil alacaklar dikkat
İkinci el piyasası yerle bir oldu. Otomobil alacaklar dikkat
Otomotiv devi piyasayı kasıp kavurdu. 8 yeni versiyon satışa çıktı
Otomotiv devi piyasayı kasıp kavurdu. 8 yeni versiyon satışa çıktı
Çinli otomotiv devi Türkiye pazarına dönüş yapıyor. Satılacak ilk modeller belli oldu
Çinli otomotiv devi Türkiye pazarına dönüş yapıyor. Satılacak ilk modeller belli oldu