Yeni açıklanan enflasyon oranları Hırvatları endişelendirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeni açıklanan enflasyon oranları Hırvatları endişelendirdi

Hırvatistan'da tüketici fiyatları, gıda ve hizmet sektörlerindeki artışın etkisiyle Haziran 2025'te son dört ayın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 3,7'ye yükseldi.

Hırvatistan İstatistik Bürosu tarafından açıklanan öncü verilere göre, Hırvatistan'da yıllık enflasyon oranı Haziran 2025'te yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıkarak son dört ayın zirvesini gördü. Bu yükselişte gıda, içecek ve tütün ürünlerindeki yüzde 5,2'lik artış ile hizmetlerdeki yüzde 6,7'lik fiyat yükselişleri önemli rol oynadı. Enerji fiyatları ise yüzde 3,0 oranında artış gösterdi.

Öte yandan, enerji hariç sanayi ürünlerinde yüzde 0,4'lük bir düşüş kaydedildi. Aylık bazda tüketici fiyatları Haziran 2025'te yüzde 0,3 seviyesinde sabit kaldı. Bu durum, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele politikaları bağlamında yakından takip ediliyor. Ekonomistler, bu artışın hane halkının satın alma gücü üzerindeki etkilerini değerlendiriyor.

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