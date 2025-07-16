“Yeni açılım süreci, yıkımın başlangıcıdır”

Arzu BAŞLANTI - Beykoz / YENİÇAĞ

Beykoz İlçe Başkanı Akif Taşdemir, yeni açılım sürecini Türkiye’nin yıkımının başlangıcı olarak değerlendirirken; Ak Parti iktidarının Cumhuriyet Halk Partisi’ni belediyeler üzerinden sıkıştırmasının sebebinin de, partinin milletvekillerini Meclis’te yeni anayasayı onaylamaya şantaj yoluyla zorlamak olduğunu söyledi.

SANCILI İLÇE BEYKOZ

Beykoz, 31 mart 2024 yerel seçimleriyle 20 yıl sonra Ak Parti egemenliğinin yerini CHP‘ye bıraktığı, İstanbul’un önemli ilçelerinden biri. Boğaz’ın incisi kabul edilen, mavi- yeşil bir ilçe olan Beykoz, yolsuzluk iddiasıyla hapsa atılan seçilmiş Belediye Başkanı olan Alaattin Köseler nedeniyle de son günlerde sık sık ulusal düzeyde gündeme geliyor.

Ancak Beykoz’da sular farklı nedenlerle de dalgalanmaya devam ediyor. Bu nedenlerin en önemlilerinden biri, “Beykoz’u Beykozlular yönetecek” sloganıyla yerel seçimi kazanan ve akabinde yolsuzluk iddiasıyla hapse atılan CHP’nin seçilmiş belediye başkanı Köseler’in yerine göreve gelen vekil belediye başkanı Özlem Vural Gürzel’in belediye yönetimine ilçe dışından isimler atamış olması. Bu durum sadece yerel halk nezdinde değil, İyi Parti başta olmak üzere diğer muhalefet partilerince de eleştiriliyor. Eleştirilerin diğer bir nedeniyse ana muhalefet partisinin kendi içinde yaşadığı ancak dışarıya da yansıyan sorunlarının, Beykoz’un başarılı şekilde yönetilmesine olumsuz etki ettiğinin düşünülmesi.

AK PARTİ DE, CHP DE BEYKOZ’U YALNIZLIĞA TERK ETTİLER

Yeniçağ Gazetesi olarak, İyi Parti Beykoz İlçe Başkanı Akif Taşdemir ile sadece “Yeni Çözüm Süreci” hakkında değil, ülke gündeminden Beykoz özeline yansıyan sorunlar üzerinde de konuştuk.

İyi Partili Başkan Akif Taşdemir, ilçe yönetim kadrosu eşliğinde gazetemiz Yeniçağ’a yaptığı özel açıklamada, İstanbul’un son yeşil kalelerinden biri olan Beykoz’un uzun yıllar boyunca Ak Parti tarafından, şimdilerde ise yönetimin yeni sahibi CHP tarafından yalnızlığa terk edildiğini kaydederek, her iki parti yönetimlerini de bu bakımdan eleştirdi.

“LOZAN İLE HESAPLAŞMA ve SEVR’E DÖNÜŞ”

PKK’nın silah bırakmasının yankıları ulusal ve uluslararası düzeyde sürerken, İyi Parti’nin Beykoz İlçe Başkanı Akif Taşdemir, süreci bir “ihanet” olarak niteledi ve tepkisini şu sözler ile dile getirdi:

“Yeni açılım süreci Türkiye’nin parçalanmasının başlangıcıdır. Ak Parti bunu anayasa süreciyle destekleyerek, Türkiye’nin üniter yapısını bozmak, Türkiye’yi yıkmak ve Türk’süz bir Türkiye hayalini gerçekleştirmek istiyor. Ana dilde eğitim PKK’nın ve DEM Parti’nin hedefidir ve Türkiye’yi bölmenin ilk adımıdır. Hükümet buna çok sıcak bakıyor. Daha önce çıkarılmış yerel yönetimler yasası da özerkliğe giden bu sürecin bir parçasıdır. Bu, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)’nin bir aşamasıdır. Geldiğimiz nokta, Ak Parti’nin iktidara geldiği ilk günden beri hayaliydi. Bu süreç Lozan ile hesaplaşma ve Sevr’e dönüş sürecidir.”

CHP’YE KAYYUM İLE ŞANTAJ YAPIYORLAR

"AK Parti, MHP ve DEM Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekili sayıları anayasa değişikliğine yetmiyor. İktidarın CHP üzerinde uyguladığı baskıların ana sebebi CHP’yi belediyeler üzerinden sıkıştırmak suretiyle, partili milletvekillerinden anayasa değişikliğine destek almak. Şantaj ile vekillerden oy almanın peşindeler. CHP’yi, ‘size kayyum atayacağız’ diye tehdit ediyorlar. CHP’yi sıkıştırıyorlar ama şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla, CHP buna diz çökmedi. İnşallah aynı şekilde devam eder. Zaten anayasa değişikliğine destek vermek demek, CHP’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ihanet etmek demektir.”

“TÜRKİYE’DE KÜRT SORUNU VAR DİYENLER İHANET İÇİNDEDİR.”

“Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. Türkiye’de yaşayan bütün vatandaşların ortak sıkıntıları vardır. Kürt sorunu var diyenler ihanet içindedir, bu net. Bu süreç ile Türkiye’yi bölme, parçalama ve Kürtlere özerklik tanımanın yolunu açıyorlar.”

“ÜLKEDE KÜRT CUMHURBAŞKANI SAYISI, TÜRK’LERDEN FAZLADIR.”

“Benim şahsi görüşüm şudur: Kürtler bu ülkede eşit vatandaştır. Kimse Kürt vatandaşlarına sen cumhurbaşkanı olamazsın, genel kurmay başkanı olamazsın demedi. Türkiye’de Kürt cumhurbaşkanı sayısı, Türk’lerden çoktur. Bu ülkede ekonomide problem var, adalette problem var. Ülkede hangi sıkıntı var ise bunu hep beraber yaşıyoruz. Kürtlere özel bir sıkıntı yok. İsteyen kabul etsin, isteyen etmesin; bu ülke Türk’ün yurdudur. Bunu herkes kabullenecek! Devleti kuranlar Türk’lerdir. Kimse ayrı bir devlet, ya da özerklik talebinde bulunamaz. Bu ülkenin bir Lübnan olmaması için mücadele edeceğiz.”

“ATALARININ HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORLAR”

“Zamanında Cumhuriyet’ten memnun olmayan ve İngilizler ile, Amerikalılar ile işbirliği yapan atalarının hayallerini, bugün onların torunları gerçekleştirmek istiyor ama başarılı olamayacaklar; izin vermeyeceğiz. İyi Parti, yeni açılım sürecini ihanet olarak görüyor.”

“MHP ARTIK ‘ÖNDER APO’CU OLDU”

“MHP, Türklüğü temsil eden bir parti değil artık. MHP; ne Türklüğü, ne Türk milliyetçiliğini temsil ediyor. Ediyor olsaydı, ben de bugün İyi Parti’de olmazdım. Bilindiği üzere, MHP’den İyi Partiye geçtim. MHP Artık “önder Apo”cu oldu. Bizim önderimiz ise Mustafa Kemal Atatürk’tür.”

“ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN MAKAMINDA OTURANLAR, ONA İHANET EDİYOR.”

"MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni bir vatandaşlık tanımından bahsediyor. Alparslan Türkeş, Türk kelimesinin yaşaması için yıllarca mücadele etti. Bugün onun koltuğunda oturanlar, bunun tersini yapıyorlar. Oturdukları makamın Alparslan Türkeş’in makamı olduğunun farkında değiller. Türkeş, Türk kelimesinin ortadan kalması için mi mücadele verdi onlarca yıl? Bu, ihanettir. O koltukta oturan herkes haddini bilecek. O koltukta oturup da o koltuğa ihanet edemezsin.”

“CHP DE DEM PARTİ’YE YAKIN DURUYOR.”

Beykoz İlçe Başkanı Taşdemir, açıklamalarının devamında, ana muhalefet partisinin de DEM Parti ve seleflerine her zaman yakın durduğu hatırlatmasında bulunarak, Kürt vatandaşları da dahil, bu ülkenin bölünmesini istemeyen, BOP’a sıcak bakmayıp emperyalizmden uzak durmak isteyen herkesin İyi Parti’yi desteklemekten başka çaresinin olmadığının altını çizdi.

“CHP’NİN BEYKOZ’DA SÜRECİ YÖNETECEK TECRÜBESİ YOK.”

Röportajımızın ikinci kısmında, yerel siyasetteki sorunlara da değinen Taşdemir, 20 yıl sonra iktidarın Ak Parti’den CHP’ye geçtiği Beykoz’da, yönetimsel sorunlar olduğuna dikkat çekerek, CHP’ye eleştirilerde bulundu.

CHP’nin; 2024 yerel seçimlerinde ülke genelinde olduğu gibi Beykoz’da da seçimi kazanmasının asıl sebebinin Ak Parti karşıtlığı olduğu hatırlatmasıda bulunan İlçe Başkanı, ana muhalefet partisi bu idrak ile hareket etmeyip de seçim zaferi salt kendi başarısıymış gibi devam edecek olursa, bir sonraki seçimde Beykoz’u bir daha alamacağını kaydetti.

“BEYKOZ’DA EKİP SIKINTISI VAR.”

“İktidarın CHP’li belediyeler üzerindeki baskısını hepimiz biliyoruz. Maddi kaynaklarını kesiyorlar, hizmeti kısıtlıyorlar ancak Beykoz Belediyesi bunun altından kalkabilecek yapıdadır. Belediye, ekonomik sıkıntısını ham arazileriyle çok rahat çözebilir. Gelgelelim, Beykoz Belediyesi’nde hizmet yapacak ekip sıkıntısı var. Süreci yönetecek tecrübe yok. Kendi içlerinde barışık değiller ki, bir şey yapabilsinler.”

“KENDİ İÇLERİNDE KAVGA ETMEKTEN BEYKOZ İÇİN ÇABA GÖSTERMEYE SIRA GELMİYOR.”

“Gümüşsuyu Kafe’ye bir gidin. Orada Ak Parti’den CHP’ye teslim edildiği gün aldığınız hizmeti bugün alabiliyor musunuz, alamıyor musunuz buna bir bakın. Alamıyorsunuz! Yani CHP Beykoz, yönetme kapasitesini yitirmiştir. Başkan Alaattin Köseler tutuklanmasaydı, belki toparlanabilirdi. Ama şu anda parti olarak kendi içlerinde kavga etmekten, bunun için çaba da sarfetmiyorlar. Beykoz’un işlerine ayıracak zamanları yok.”

“BEYKOZ’U BEYKOZLULARIN YÖNETMEMESİ İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR.”

Röportajın devamında CHP’li Beykoz Belediyesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP Genel Merkezi ve İl yönetiminin de baskısının olduğuna dikkat çeken Taşdemir, “Beykoz’u Beykozluların yönetmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar.” dedi.

“BURUNBAHÇE HALKIN ELİNDEN ÇIKTI, BEYKOZ BELEDİYESİ SES ÇIKARMIYOR.”

"Burunbahçe sahili 2024 yılında İBB’den alınıp Vakıflar’a devredildi. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de milletvekilimiz basın açıklaması yoluyla kamuoyuna duyuracak. Biz İyi Parti olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Burunbahçe sahili halka açık bir yer. İBB burayı plaj haline getirmişti. Tuvaletler ve soyunma odaları da yapıldı. Burası geçen yıl Vakıflar’a devredildi. Ancak ne İBB ne de Beykoz Belediyesi bu işin peşinde. Beykoz Belediyesi bununla ilgili konuyu neden gündeme getirmiyor? Burada hep beraber mücadele etmeliyiz. Sesimiz gür çıkmalı.”

BEYKOZ KORUSU DA BEYKOZLU’NIN ELİNDEN ALINDI

“Beykoz Korusu da aynı şekilde İBB’den alınıp Vakıflar’a devredildi. İlçe yönetimi Ak Parti’de iken İBB’den alınmayan Beykoz Korusu, ne değişti de, halkın eklinden alındı? Ak Parti’nin burada ne planı var? Burayı belediyenin elinden alıp halkın kullanımından çıkarıp ne yapacaksınız?”

İyi Parti Beykoz İlçe Başkanı Akif Taşdemir, Beykoz’un imar başta olmak üzere birçok sorunu olduğunu belirttiği konuşmasında, İGDAŞ işlemlerinin de artık Beykoz’dan yapılamayacağına dikkat çekti. Beykozluların bu tür işlemler için başka ilçelere gitmeleri gerektiğini belirten Taşdemir, ulaşım olanakları açısından da Beykoz’un Ak Parti yönetimi altında da, CHP yönetimi altında da önem verilen bir ilçe olmadığına vurgu yaptı. İlçe Başkanı Taşdemir, önümüzdeki günlerde Beykoz’un tüm sorunlarını tek tek yerinde tespitler suretiyle kamuoyuna duyuracaklarının da altını çizdi.