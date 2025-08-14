Yeni açılıma yeni 'Megri'! Erdoğan’ın sözleriyle sunulacak...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başlayan 2’nci açılım tiyatrosunun yeni şarkısı tanıdık çıktı. İlk açılımda İbrahim Tatlıses'in söylediği ‘Megri Megri’ türküsü Türkçeye uyarlanarak, Erdoğan’ın sözleriyle yeniden sunulacağı aktarıldı.

Poll Production tarafından yapılan açıklamaya göre; İbrahim Tatlıses'in barışa olan inancını ve desteğini bir kez daha sanat yoluyla dile getirdiği belirtilerek, "Megri Megri" türküsünün Türkçe versiyonun bugünkü AKP’nin yıl dönümünde yayınlanacağı belirtildi. 2013 yılındaki süreçte Tatlıses açılım için ‘Megri Megri’ türküsünü Kürtçe olarak bestelemişti.

İKİNCİ “MEGRİ MEGRİ” AÇILIMI

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sanatçı, çözüm süreci döneminde gerçekleşen Diyarbakır buluşmasında Şivan Perver ile birlikte seslendirdiği 'Megri Megri' türküsüne, barış sürecine ithafen Türkçe sözler yazdı. Barış sürecinin sanatsal bir temsili haline gelen esere özel hazırlanan klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış sürecini başlattığı o tarihi konuşmasından 'Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir.' sözlerine de yer verildi."

Açıklamada ayrıca, söz ve bestesi anonim olan, İbrahim Tatlıses’in Türkçe sözlerle yeniden düzenlediği "Megri Megri" türküsünün yarından itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında yayınlanacağı aktarıldı.

AÇILIM TİYATROSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ deyip, Meclis’e davet ettiği bebek katili Öcalan’a ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çağrısıyla yeni açılım süreci başlamıştı. Erdoğan’ın da desteklediği ve ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırılan açılım tiyatrosunun ilk perdesi teröristbaşı Öcalan’ın fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silahları yakması ile devam ediyor.