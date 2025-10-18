Süper Lig'de Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Vincent Aboubakar, mayıs ayından bu yana boşta bulunuyordu. Yeniden Türkiye'ye döneceği iddia edilen Kamerunlu golcü tercihini Azerbaycan'dan yana kullandı.

VINCENT ABOUBAKAR NEFTÇİ BAKÜ'YE TRANSFER OLDU

33 yaşındaki yıldız oyuncu, Azerbaycan Ligi ekibi Neftçi Bakü'ye transfer oldu. Neftçi, Aboubakar ile kaç yıllık sözleşme imzalandığını ise henüz açıklamadı. Ancak dış basında yer alan haberlerde, tarafların 1+1 yıllığına imzaları attığı öne sürüldü.