Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu AKP'li Özlem Zengin'e ateş püskürdü. 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Meclis'e araştırma önergesi vermişti

AKP milletvekillerinin, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken dini nikahla evlendirmesi ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili Meclis Araştırma önergesi sunmasına Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan tepki geldi.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu bugün, “Gaz”ı yazacaktım, Özlem Zengin “Dur” dedi, engelledi!” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i eleştiren Karaismailoğlu, "Bu dakikadan sonra.. Yargılamaya ne gerek var? Araştırmaya ne gerek var? İftiraları olmuş gibi, yazmışsınız zaten.." ifadelerini kullandı.

İşte Karaismailoğlu'nun yazısından ilgili bölümü:

"AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in öncülüğünde ve büyük ihtimalle onun özel gayretleri ile ve milletvekillerine de ayrıntılı bilgi verilmeden toplanan imzalarla, TBMM’ye verilen araştırma önergesi..

Türkiye, tarihinde ilk defa, 1 trilyon dolara ulaşan bir doğalgaz rezervi buluyor. Bakın Özlem Zengin, tüm dindar insanları rencide edecek şekilde hazırladığı araştırma önergesi ile, CHP’lilerin ekmeğine nasıl kaymak sürüyor: 'Ülkemizde son yıllarda, çocukların temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyede güvence altına almak ve onları her türlü..'

Özlem Hanım da ağzındaki baklayı araştırma önergesinde şöyle çıkartıyor: 'Yapılan bu düzenlemelere rağmen maalesef, zaman zaman çocuklarımızın haklarının masuniyeti ile asla bağdaşmayacak müteessif kimi hadiselerin yaşanabildiği gözlemlenmektedir.'

AK Parti giderse, kim gelir yerine?

CHP..

'Özlem Zengin’den daha mı iyi, CHP’liler; Gamze Akkuş İlgezdi’ler, Aylin Nazlıaka’lar' diyorum..

Susuyorum.. Susmak zorunda kalıyorum..

Ve Özlem Hanım döktürüyor bir hukukçuya yakışmayan, iftira mahiyetindeki isnatlarını:

'Özellikle son günlerde kamuoyu gündeminde yer alan, 6 yaşındaki bir çocuğumuzun (H.K.G) evlilik adı altında, hiçbir şekilde izahı ve kabulü mümkün olmayan bir birlikteliğe ve bu kapsamda duygusal ve cinsel yönden istismara maruz bırakıldığı yönündeki vahim haberler, toplum vicdanında derin yaralar açmıştır.'

'Evlilik adı altında', 'hiçbir şekilde', 'izahı ve kabulü mümkün olmayan', 'birlikteliğe', 'duygusal ve cinsel istismara maruz bırakıldığı', 'vahim haberler', 'toplum vicdanı', 'derin yara'..

Ne demek bunlar?

Ve şimdi gelin, bu araştırma önergesinin, gerçekten olayı araştırma amacı ile verilmiş olduğunu kabul edin..

Siz hükmü vermişsiniz zaten.

Mahkemeye falan gerek yok.

Size, bizzat şahsınıza, AK Parti’ye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a en alçak hakaretleri eden Cumhuriyet gazetesinden kelimeleri almış, doğru imiş gibi, araştırma önergenize koymuşsunuz..

Bu dakikadan sonra.. Yargılamaya ne gerek var? Araştırmaya ne gerek var?

İftiraları olmuş gibi, yazmışsınız zaten..

Aynı araştırma önergesinde, bilinçaltınızı ispat edecek şekilde, “benzer hadiselerin ve her türlü çocuk istismarının engellenmesi” diyerek, iftiranın doğru olduğunu, aslında araştırılması gereken bir şey olmadığını, Sözcü, Cumhuriyet, Birgün gazetelerinin yazdıkları çerçevesinde, dindar insanların sapık olduğu anlamına gelecek hükmü vermişsiniz zaten..

'İddianın tüm ayrıntıları ile araştırılmasını, tüm yetkiler kullanılarak iddiaların doğruluğunun incelenmesi' dersiniz..

'Eyvallah' derim..

Ama çaktırmadan çaktırmadan..

Eşcinsel destekçisi Armağan Çağlayan’ın karşısında yaptığınız gibi, 'İzliyorum tabii Netflix, herkes gibi ben de bakıyorum. Ne var ne yok. Takip etmeye çalışıyorum' sözlerinizdeki bilinçaltınızı ifşa etmenizi tekrarlayarak.

'Netflix ahlaksızlık yayıyor. Türk toplumunun değerleri ile örtüşmüyor' diyeceğinize...

Netflix’teki eşcinselliği meşrulaştıran görüntüler için bir söz edememenin ve bir araştırma önergesi de verememenizin ezikliğini yaşayıp, bir iftirayı doğru gibi gösterircesine, dindar insanların 6 yaşında çocuklarla evlenebileceği şeklinde bir imada bulunursanız..

Kabul edilmeyen, 'İftira' denilen; hem de 18 yıl önceki bir olay iddiası üzerinden, dindar insanları töhmet altına koyacak şekilde hazırlarsanız..

Ben hatırlatayım..

Allah’ın gücüne gider.."