Yeni Akit'ten skandal paylaşım! Yılın haber sitesi seçilmişti, ödülünü de Erdoğan vermişti...

Erdoğan’ın "10. Anadolu Medya Ödülleri" töreninde kendi elleriyle yılın haber sitesi ödülünü verdiği Yeni Akit, skandal bir habere imza attı. Yeni Akit Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılmasını “çarpıldı” başlığıyla vermesi büyük tepki çekti. X hesabından gelen bir yorumda ise “Ben sağ görüşlü bir insan olmama rağmen haberi görünce çok sinirlendim” şeklinde tepki geldi.

YILIN HABER SİTESİ SKANDALA İMZA ATTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "10. Anadolu Medya Ödülleri" töreninde yılın Genel Yayın Yönetmeni ödülünü Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'na, Yeni Akit'e ise yılın haber sitesi ödülü vermişti. Ödülün sahibi Yeni Akit ise bugün skandal bir habere imza attı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik çarpması nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 70 dakika kalp mesajıyla hayata tutunan Zeyrek için ödüllü Yeni Akit gazetesi “çarpıldı” başlığıyla haberi vermesi, sosyal medyada yoğun tepki çekti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Bu ifade, sosyal medyada büyük tepkiler geldi. Bazı kullanıcılar; “Ben sağ görüşlü bir insan olmama ragmen haberi görünce çok sinirlendim. Gerçek iman farklılıklarımızı kucaklamakla ve sevgiyle bir arada yaşamayı başarmakta yatar. İnşallah Allah evlatlarına ve ailesine bağışlar”, “Sizler insan değilsiniz”, “iblis bunlar” ve “Siz insan değilsiniz… Allah bunun hesabını size sorar…” şeklinde tepkiler geldi.