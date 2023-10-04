Yeni aldığı 4K televizyonu nazardan korumak için tuzladı

Brezilya'da bir kadın yeni satın aldığı 4K özellikli televizyonunu nazardan korumak için tuzladı ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede viral oldu.
04 Ekim 2023 Çarşamba
Brezilya'da bir kadın yeni satın aldığı 4K özellikli televizyonunu nazardan korumak için tuzladı ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede viral oldu.
Brezilya'da bir kadın yeni satın aldığı 4K özellikli televizyonunu nazardan korumak için tuzladı ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede viral oldu.