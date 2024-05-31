Yeni aldığı motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti

Kazada, sürücünün yeni aldığı motosikletin kontrolünü kaybettiği öğrenildi.

Kaza, saat 16.00 sularında Çine köyü yakınlarında gerçekleşti. 19 yaşındaki Baki Erden'in, yeni aldığı 15 ACY 997 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken gidon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtuğu ve ardından ağaca çarparak ağır şekilde yaralandığı belirtildi. Olayın şahitleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Baki Erden, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.