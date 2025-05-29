AKP'nin Anayasa Komisyonu toplantısının tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'nin Anayasa Komisyonu toplantısının tarihi belli oldu

AKP'nin, Anayasa Komisyonu ilk toplantısını 4 Haziran'da Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda Erdoğan'ın da olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında başlatılan yeni anayasa çalışmaları kapsamında oluşturulacak komisyonun üyeleri belirlenmişti. Komisyona Erdoğan’ın bizzat yerinde takip edeceği iddia edilmişti. Erdoğan’ın olmadığı durumlarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek.

ERDOĞAN: 10 HUKUKÇUYU BU GÖREV İÇİN GÖREVLENDİRDİM

Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, “10 hukukçuyu bu görev için görevlendirdim. İnşallah bu arkadaşlarımızın çalışmalarıyla yeni anayasa sürecini ilerleteceğiz,” demişti. Komisyonun kurulması kararı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ele alınmıştı.

10 KİŞİLİK HEYETTE KİMLER VAR?

Cevdet Yılmaz'ın önderliğindeki komisyonda, AK Parti’nin üst düzey isimler yer alıyor. Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu 10 kişilik heyette yer alıyor.

HAZİRANDA İLK TOPLANTI YAPILACAK

Komisyonun ilk toplantısını 4 Haziran’da Beştepe'de yapacağı ve çalışmalarını yaz boyunca sürdüreceği aktarıldı.

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