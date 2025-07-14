Yeni anayasa Türk, Kürt ve Arap kimliği ile pişirilecek

Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, 7 Haziran 2014’te Diyarbakır’da düzenlenen Çözüm Süreci Çalıştayı’nda, şöyle demişti:

“Öcalan’ın düşüncesi bizim de düşüncemiz”

O gün de bugün de AKP ile PKK ve Erdoğan ile Öcalan demek ki aynı düşüncelerdeler.

Sonuç niyetleri o gün olmadı, bugün olacak

Çünkü Erdoğan bitik, AKP çökük.

Taze kan aranıyordu buldular ama Erdoğan’ın FETÖ ve PKK’lılar için şu sözlerini de anımsatayım;

“Terör örgütü elebaşları, alçaklar, kansızlar ortaya çıkıyor? İşte bundan dolayı. Onlar kansız. Onlar alçak.”

Erdoğan bunları söyler de Süleyman Soylu eksik kalır mı? O da meclis genel kurulunda esip gürlemişti:

“Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

Allah aşkına, terör örgütünden merhamet bekleyen vicdansızdır!

Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır!

Terör örgütünden hukuk bekleyen, onlardan bir şey uman ise hain oğlu haindir! Bu kadar net!”

Gerçekten de bu kadar net oldu.

Vicdansızlar…

Ahmaktır…

Hin oğlu hain haindir!

Biz mi söyledik bunları?

Hayır siz söylediniz bu kadar net.

Daha net sözleri de var Erdoğan’ın son Kızılcahamam kampındaki konuşmasında.

Erdoğan dedi ki;

Kızılcahamam toplantısında Erdoğan şunları söyledi:

“Şimdi AK Parti, MHP, DEM; biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürüme kararı aldık.

Cumhur İttifakı olarak AK Parti, MHP ve DEM heyetiyle de birlikte bu süreci, evvel Allah pişirerek geleceğe taşıyacağız.”

Eksik kalmış Erdoğan tamamlayım ben.

Birincisi; AKP, MHP, DEM, PKK olarak bu yolda beraber yürümeye başladınız.

Bu da Erdoğan + Bahçeli + Öcalan + Eş Başkanlar ittifakıdır.

Bu da İllet ve Zillet İttifakıdır.

İkincisi; Anladım ki, İllet ve Zillet İttifakı olarak yeni anayasa pişireceksiniz.

Kızılcahamam toplantısında Erdoğan şunları da söyledi:

“Artık yumrukları sıkmaya gerek yok, kucaklaşacağız, konuşacağız, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz.

41 yılda Türk‑Kürt‑Arap üzerine kirli hesapları olanlar kazandı. Bugün bu kirli oyunu bozuyor, altüst ediyoruz.”

Bu durumda 41 yıl öncesini anımsayalım Erdoğan.

15 Ağustos 1984’te;

Eruh (Siirt) ve Şemdinli (Hakkari)'ye eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Eruh saldırısını,

Şemdinli saldırısını Abdullah Ekinci yönetti

15 Ağustos 1984’te terörist Mahsum Korkmaz önderliğindeki Eruh baskınında bir kahraman erimiz şehit düştü.

8 Ekim 1984’te Şemdinli baskınında bir yüzbaşı, bir astsubay ve bir erimizi şehit etti kahpe PKK.

“41 yılda Türk‑Kürt‑Arap üzerine kirli hesapları olanlar kazandı” ise Erdoğan bunun 23 yılının sorumlusu da Türkiye’yi tek başına yöneten AKP iktidarıdır.

Değerli okurlarım.

Zillet İttifakı olarak AKP, MHP, DEM, PKK Allah’a da sığınarak neyi pişirecek, neyi Türkiye’nin 2. Yüzyılına taşıyacaklar?

Söyleyeyim;

Yeni anayasayı pişirecekler. Erdoğan’ı ölene dek cumhurbaşkanlığına taşıyacaklar.

13 Temmuz’da, “Muhalefete çağrım; Birleşin” başlıklı yazımı muhalefet partileri umursamadı ama iktidar yandaşı taviz vere vere DEM’le de birleşti.

İşte yeni birleşmiş Zillet ittifakının paydaşları;

AKP; Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Recep Tayyip Erdoğan,

MHP; Milliyetçi Hareket Partisi lideri Dr. Devlet Bahçeli,

DEM; Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi lideri Selahattin Demirtaş,

HÜDA PAR; Hür Dava Partisi lideri Zekeriya Yapıcı,

BBP; Büyük Birlik partisi lideri Mustafa Destici,

DSP; Demokratik Sol Parti lideri Önder Aksakal

PKK; Kürdistan İşçi Partisi lideri Abdullah Öcalan…

Yeni Anayasayı pişirmek için Zillet İttifakının meclisteki sandalye dağılımı şöyle:

AKP: 272

DEM: 56

MHP: 47

HÜDA PAR: 4

DBP: 2

EMEK: 2

DSP: 1

MHP'li Bağımsızlar: 3

TOPLAM: 387

Yeni Anayasa pişirmek için gerekli 400’e ulaşmak amacıyla kaldı 13 milletvekili temin etmek.

8 Bağımsız milletvekilinin kararlarını elbette bilemeyiz.

13 rakamı uğursuz ama yeni anayasanın da uğurlu olacağı beklenmiyor.

Halk oyuna gidilmesi için gerekli 360 oy ise artık çantada keklik.

Şimdi geriye kaldı yeni anayasanın içerisine katılarak pişirilecek ürünlere.

Erdoğan’ın, “Türk- Kürt- Arap” tanımı gösteriyor ki mevcut anayasanın Türk Milleti tanımı yapan hükümleri kalkacak.

Yeni anayasa Türk‑Kürt‑Arap kimliği ile pişirilecek.

Var mı ötesi?