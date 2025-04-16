Yeni Anayasa ve Öcalan’a af

23 yıllık iktidarında tükenmişlik sendromu yaşayan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı Türkiye’yi kardeş kavgasına sürükleyebilecek çok tehlikeli bir oyunu adım adım yürütüyor.

Erdoğan, DEM’li Sırrı Süreyya Özden ve Pervin Buldan’ı kabul ederek nasıl bir pazarlık yaptı?

Bilmiyorduk ama bir kısmını öğrendik.

DEM Partili Pervin Buldan İtalya’da Erdoğan’la yaptıkları mutabakatı şöyle açıkladı:

“Bu sürecin birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor, yani Haziran sonuna kadar sürecin tamamıyla başarıya ulaşması bekleniyor.

Çünkü biz biliyoruz ki atılacak olan her adım, Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğüne giden yoldur aynı zamanda.”

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu NOW TV’de İlker Karagöz’e, “Milli güvenlik tehdidi” diyerek özetle şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanının ve onun ortaklarının konuşması lazım,

Millet bir taraftadır, hükümet ve ortakları bir başka taraftadır,

Hodri meydan! Millet mi hükümet mi büyük görelim,

Milletin kararı her şeyin üstündedir…”

Sayın Dervişoğlu.

Birincisi, atalarımız şöyle der:

Sükut ikrardan gelir.

Erdoğan sessiz kaldığına göre DEM’lilere Öcalan’ın, “fiziki özgürlüğü” için söz vermiş demektir.

Bebek katili İmralı canisi dediği Öcalan’a “umut hakkından yararlansın” sözü veren Devlet Bahçeli’dir ki amacına ulaşacaktır.

İkincisi, AKP, MHP ve DEM’in bebek katili ve İmralı canisi hakkında kurdukları şer ittifakının hedefi adım adım şudur:

PKK’nın feshi ile Yeni Anayasa kapsamında Erdoğan’a ömür boyu cumhurbaşkanı adaylığı ve Öcalan’a af sağlamak,

Meclisteki sandalye sayısı toplam 387’dir.

Anayasayı 400 oyla değiştirmek için şer ittifakı 14 vekili kolayca transfer eder, edemezse de 387 oyla halk oyuna sunar.

Halk oylamasının temaları, “Teröre Hayır, Anayasaya Evet, Terörsüz Türkiye ve PKK’yı feshettik” olacaktır.

Karşı çıkan partiler de “Terör sevici” ilan edilecektir.

Öcalan’a af kapsamında siyaset yapma yasağı da kaldırılacak.

Değerli okurlarım,

Pervin Buldan’ın tarih vererek yaptığı açıklama sonrası CHP’den ve Özgür Özel’den bir açıklama gelmedi.

CHP’nin gölge milli savunma bakanı Yankı Bağcıoğlu’nu Öcalan’ın fiziki özgürlüğü konusunu sormak için aradım.

Danışmanına görüşmek istediğimi söyledim ama geri dönüş olmadı.

İYİ Parti’nin sert muhalefetine karşı CHP’nin kararsız tutumu dikkat çekicidir.

Eğer muhalefet AKP, MHP ve DEM tarafından ortaya konulan bu şer projesine tek yumruk olarak tepki koymaz halk oylamasına giderse bilinsin ki;

YSK halk oylamasını iktidarın istediği şekilde sonuçlandırır.

Atı alan Üsküdar’ı her zaman olduğu gibi bu kez de geçer…